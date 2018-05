Celstraf voor 'zielige burenruzie' 29 mei 2018

02u26 0 Nieuwpoort Een vrouw uit Nieuwpoort heeft drie maanden cel met uitstel en zeshonderd euro boete gekregen voor een zielige burenruzie die al jaren aansleept. De zestiger moest zich verantwoorden omdat ze het maar niet kan laten beschadigingen aan te brengen bij haar buurman.

Opvallend is dat de vrouw zelf naar de politie was gestapt, nadat ze op 6 december 2016 was binnengedrongen in de tuin van haar buurman. Ze was de tuin binnengedrongen, had het kippenhok van de man vernield, een afsluiting kapot getrokken, twee gaatjes in de rolluiken gemaakt en twee houten planken en een steen gestolen. Daarna trok ze naar de politie. "Ik heb al die beschadigingen aangebracht", gaf ze meteen toe. "Ik kan me niet bedwingen. Ik haat die man gewoon. De nootjes van zijn boom vallen al jaren over de omheining op mijn grond en ik mag dat allemaal opruimen. Uit woede heb ik daarom zijn kippenhok vernield."





De rechter vroeg de vrouw of het nu echt zo moeilijk is om elkaar gerust te laten, maar daar moest ze het antwoord schuldig op blijven. De buur had geen schadevergoeding gevraagd. (JHM)