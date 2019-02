CD&V’ers Maarten Claeys en Bert Gunst vertegenwoordigen Nieuwpoort op Vlaams en federaal niveau GUS

28 februari 2019

14u57 0 Nieuwpoort CD&V West-Vlaanderen heeft zijn volledige lijst voor de Vlaamse en federale verkiezingen bekendgemaakt. Raadslid Maarten Claeys en schepen Bert Gunst staan op respectievelijk de Vlaamse en federale lijst.

Maarten Claeys (35) is kersvers gemeenteraadslid in Nieuwpoort en komt voor het eerst op voor het Vlaamse parlement op de tiende plaats. Politiek is hem echter niet vreemd. Beroepshalve is Maarten medewerker van Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere. Hij schrijft wetgevingsvoorstellen over het landbouwbeleid en de werkgelegenheid. Lokaal is Maarten voorzitter van CD&V Nieuwpoort.

Bert Gunst (41) is zijn tweede legislatuur als schepen in Nieuwpoort gestart. Hij staat eveneens op de tiende plaats maar dan op de federale lijst. Bert is ondernemer en runt in Nieuwpoort café The Newport Times. Hij lanceerde ook een aantal streekbiertjes.