Campingoorlog maandag al voor rechter in kortgeding 05 juli 2018

02u40 0

De zaak rond de slagboom aan camping Polderpark I en Polderpark II in Nieuwpoort komt volgende maandag voor de rechter in kortgeding. De nieuwe eigenaar van camping Polderpark II plaatste de slagboom om meer controle te krijgen over wie binnen en buiten gaat. Maar al sinds jaar en dag mogen de 220 eigenaars via dezelfde ingang Polderpark I binnenrijden. Ze worden nu echter verplicht om een badge van 50 euro te kopen om de slagbomen te mogen passeren. "Ze vinden het niet kunnen dat ze plots moeten betalen om tot bij hun eigendom te komen. Zeker niet aan iemand die eigenaar is van een ander vakantiepark. De erfdienstbaarheid is er al sinds 1967", zegt advocaat Geert Lambert. "In kortgeding willen we afdwingen dat de eigenaars binnen en buiten kunnen zonder te betalen. Veel eigenaars hebben intussen toch al 50 euro betaald, maar hopen dat geld bij een uitspraak terug te mogen vorderen", besluit Lambert. (BBO)