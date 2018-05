Café organiseert benefiet na tuinhuisbrand bij klanten 09 mei 2018

02u34 1 Nieuwpoort David en Johan Decoene van Laladu Danscafé in Koekelare organiseren op 11 mei een kippenfestijn om Jo (53) en Claudia (50) Deburchgraeve uit Nieuwpoort financieel te steunen. Op 27 april brandde hun tuinhuis af.

Die vrijdag om 5.30 uur merkte een buur van Jo en CLaudia de vlammen op. De buur verwittigde meteen de brandweer. Nu organiseren David en Johan Decoene van het Laladu Danscafé in Koekelare een benefiet. "Johan is een vroegere klasgenoot van mij en we komen af en toe in de Laladu", vertelt Jo. "Het was een complete verrassing toen hij plots de benefiet aankondigde. We waren erdoor geraakt. De brand heeft heel veel schade veroorzaakt, ook bij de buren. In ons tuinhuis stond een pak materiaal, zoals een dure installatie voor onze koi-vijver. Dat is allemaal vernield. Maar het belangrijkste is dat we zelf ongedeerd bleven. Mijn vrouw Claudia en zoon Tim sliepen, ikzelf was aan de slag want ik had al een vroege rit als buschauffeur. Gelukkig merkte onze buur de brand op."





Met optredens

De familie Decoene hoopt op een massale opkomst voor het kippenfestijn. "We vragen twintig euro per persoon en schenken de helft van de opbrengsten aan Jo en Claudia", zegt David. "Uiteraard zorgen we ook voor heel wat muzikale optredens." Kaarten reserveer je vooraf via het nummer 0468/17.51.15. (GUS)