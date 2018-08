Burgemeester wil ook gezinswoningen op Polderfront 10 augustus 2018

02u43 0

De stad Nieuwpoort heeft grote plannen met het Polderfront, dat deel uitmaakt van de groene gordel die Nieuwpoort-bad met Nieuwpoort-stad verbindt. "Daar komen niet alleen appartementen. Er moet ook plaats zijn voor gezinswoningen en voor voldoende groen", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).





"Veel ruimte voor extra woningen is er niet meer in Nieuwpoort. Daarom willen we erop toezien dat het Polderfront niet volgebouwd wordt met appartementen. We willen deze zone ook rechtstreeks verbinden met het stadscentrum via een wandel- en fietspad", zegt de burgemeester. In de gemeenteraad is een opmaak van een ontwerp goedgekeurd voor deze zone langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Eerder werd in de Pieter Deswartelaan al een aantal bouwprojecten gerealiseerd en op privégronden zijn er ook nog woonprojecten gepland. De hoogte voor de appartementsblokken op die gronden is beperkt tot vijf verdiepingen, waarvan twee in het dak. Op de achterliggende gronden, eigendom van de stad, wil de burgemeester eengezinswoningen laten optrekken. Ook het gesaneerde terrein van het vroegere Produits Chémiques zou mogelijk deel uitmaken van het woonuitbreidingsgebied. De Pieter Deswartelaan zelf wordt ook nog onder handen genomen. (BPM)