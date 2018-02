Bromfietsster gewond na ongeval met auto 22 februari 2018

Op het kruispunt van de Vlambloemweg en de Tennislaan in Nieuwpoort is gisteren om 7.50 uur een ongeval tussen een bromfietsster en een personenwagen gebeurd. De 26-jarige bestuurster van een Citroën Jumpy, een vrouw uit Westerlo, gaf geen voorrang aan de bromfietsster (46) uit Nieuwpoort. Het slachtoffer werd met pijn aan de ribben naar het ziekenhuis overgebracht. De bromfiets en de wagen raakten beschadigd bij het ongeval. De weg was enige tijd versperd.





(BBO)