Bromfietsen gestolen 20 maart 2018

In Nieuwpoort werden zondagnacht twee bromfietsen gestolen, namelijk in de Justus van Clichthovenstraat en in de Kaaistraat. De twee voertuigen van het type MBK Booster stonden telkens voor een woning en waren nochtans gesloten.





De sloten werden echter geforceerd. Mogelijk zit dezelfde dader achter beide diefstallen, gezien ze beide in Nieuwpoort-Stad werden gepleegd in dezelfde nacht. De politie voert onderzoek.





(BBO)