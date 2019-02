Brandje in keuken: bewoner zet kookplaat met plastic aan JHM

01 februari 2019

19u15 0

Een kleine vergissing in de keuken van een woning in de Langestraat in Nieuwpoort bleef donderdagavond gelukkig zonder grote gevolgen. Een bewoner wou er in de keuken een bereiding met wok maken en had de kookplaat aangezet. Hij vergiste zich echter want zette niet de kookplaat aan waar de wokpan opstond, maar een andere kookplaat waarop wat plastic stond. Daarna was de bewoner heel even weg uit de keuken. Bij zijn terugkomst bleek het plastic door de hitte al wat te roken. De brandweer werd gebeld maar die had het vuurtje snel onder controle. De gevolgen zijn minimaal.