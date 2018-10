Brand in kerk Nieuwpoort blijkt mist mvdb

22 oktober 2018

12u26

Bron: Focus-WTV 0 Nieuwpoort De brandweer is rond middernacht uitgerukt naar de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Nieuwpoort na een melding over rookontwikkeling. Een buurtbewoner zag ‘rook’ rond de kerktoren hangen en belde meteen de hulpdiensten. De pompiers rukten vervolgens uit met een ladderwagen en een tweetal tankwagens, zo meldt Focus-WTV.

Eens ter plekke namen enkele brandweermannen plaats in de ladderwagen en inspecteerden zo de toren en de zijbeuken. Er werden geen sporen van rook of vuur aangetroffen. Ook in en rond de kerk werd niets verdachts vastgesteld. Wat bleek? De dichte mist rond de kerk bleek de boosdoener. De buitenverlichting met natriumlampen kreeg in combinatie met de mist een oranje gloed. Na een halfuur werd de interventie afgeblazen.