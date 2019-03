Bomen duiden WOI-frontlijn aan: stille getuigen van gruwel van Groote Oorlog GUS

21 maart 2019

09u51 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort zijn ze gestart met de aanplant van een dertigtal herdenkingsbomen op de frontlijn waar tijdens de Eerste Wereldoorlog hard werd gevochten.

Vanaf de IJzermonding langs het waterfront tot in Diksmuide worden die bomen geplant. Rondom komt een metalen korf. Op de frontlijn van de geallieerden krijgen die een blauwe bovenrand en op die van de Duitsers een rode. Er komt ook een infobord bij en een landschapsfoto. De bomen vormen een stille getuige van de oorlogsgruwel van een eeuw terug. Het zijn de laatste herdenkingsbomen. In totaal staan er in de Westhoek 300. Het is een initiatief van het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Nieuwpoort, Middelkerke, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle en Ieper. De boomplantactie startte drie jaar geleden in Ieper.