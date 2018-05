Bijen bezetten paaltje, imker lokt zwerm met korf 12 mei 2018

02u46 0

Twee imkers en een patrouille van de politiezone Westkust namen donderdag een eigenaardige klus voor hun rekening. Bij een tramoversteekplaats in de Elisalaan in Nieuwpoort-Bad klampte een zwerm bijen zich vast aan een omega-paaltje. De politie riep de hulp in van twee imkers om de beschermde diersoort te lokken met een bijenkorf. Volgens imker Luc Sansen uit Diksmuide ontsnapt een bijenzwerm uit een korf bij een imker wanneer er een nieuwe koningin bijkomt. "Dan vertrekt de eerste koningin met haar hele zwerm, soms tot 30.000 bijen groot", licht Sansen toe. Een deel van de bijen werd met een borsteltje in de korf geveegd, waarop de rest volgde. De korf bleef een dagje staan. (BBO)