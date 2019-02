Bewoonster hoort inbrekers praten in gang en belt politie MMB

17 februari 2019

08u10 0 Nieuwpoort Langs de Albert I-laan in Nieuwpoort is op de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in een woning.

De bewoonster was thuis en hoorde rond middernacht lawaai in de gang. Behalve twee stemmen hoorde ze ook iemand niezen. De vrouw, wiens partner op dat moment niet thuis was, raakte in paniek en belde enkele mensen op. Uiteindelijk kwam ook de politie ter plaatse. Van de inbrekers was toen al geen spoor meer. Ook een buit was er niet.