Bewoners residentie Mosselbank mogen toch niet naar huis 10 februari 2018

02u33 0

Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners en tweedeverblijvers van residentie Mosselbank, intussen bijna anderhalve maand na het ongeval met de torenkraan, terug naar hun vertrouwde stek kunnen. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) hoopte op het infomoment van vorige zaterdag dat de lager gelegen appartementen uit de getroffen vleugel tegen gisteren vrijgegeven konden worden. "Maar de onderzoeken naar de stabiliteit zijn nog steeds aan de gang. Ik hang af van de ingenieurs en experten en wacht op hun groen licht. Pas als hun onderzoeken klaar zijn, kan ik samen met de brandweer het gebouw inspecteren en eventueel vrijgeven. Een concrete datum kan ik er jammer genoeg niet op plakken", aldus Vanden Broucke. Een aannemer is intussen nog bezig met het dak voorlopig te herstellen om het gebouw water- en winddicht te krijgen. Vandaag krijgen bewoners opnieuw de kans om spullen op te halen. Wellicht zal het toch nog enkele weken duren vooraleer de eigenaars, hoofdzakelijk tweedeverblijvers, terug naar hun appartement kunnen. Voor drie gezinnen werd via de syndicus en hun verzekeraar een onderkomen gezocht. (BBO)