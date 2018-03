Bewoners flatgebouw vrezen kostprijs restauratie 06 maart 2018

De eigenaars van de flats van Residentie Mosselbank in de Franslaan in Nieuwpoort zijn ongerust over het financiële luik van de renovatie van het appartementsgebouw. Eind december viel een torenkraan op het gebouw, met enorme schade en één dode tot gevolg. "De verzekeraar wil het gebouw volledig laten renoveren, omdat het getroffen gedeelde na restauratie er te verschillend zou uitzien. Naargelang de grootte van het appartement zou elke eigenaar tussen 10.000 en 20.000 euro moeten opleggen voor de totaalrenovatie", zegt Sam Ernalsteen, eigenaar van een flat in Mosselbank, maar ook fiscalist en spreekbuis van de bewoners. "We hopen uiteraard dat verzekeraar Generali zo veel mogelijk verhaalt op de aansprakelijke, al moet de rechtbank eerst uitmaken wie dat is. Dat kan nog maanden duren. We hebben advocaat Walter Van Steenbrugge aangesteld om inzage te krijgen in het dossier. Want voorlopig weten we van niets", aldus Sam Ernalsteen. In april volgt een nieuwe algemene vergadering in het gebouw. (BBO)