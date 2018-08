Bestuurster wordt onwel en slaat over de kop 29 augustus 2018

02u42 0

In de Dudenhofenlaan is gisteren om 13.40 uur een auto over de kop geslagen. De bestuurster uit Nieuwpoort, die in de richting van het centrum reed, werd onwel en reed tegen een wegversmalling. Daardoor werd de auto in de lucht gekatapulteerd om daarna ondersteboven op de weg te belanden. Het slachtoffer zat vast in haar auto en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Ze kwam er met lichte verwondingen vanaf en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Haar wagen is zwaar beschadigd en werd getakeld. De brandweerpost Nieuwpoort maakte het wegdek vrij van brokstukken. De straat werd een uur lang afgesloten. (BBO)