Bernardusfeesten sluiten zomer af met een knal 24 augustus 2018

Al bijna een halve eeuw vormen de Sint-Bernardusfeesten de afsluiter van de zomer in Nieuwpoort-Bad. De 49ste editie start vandaag. Drie dagen lang is het gezellig flaneren tijdens de braderie in de winkelstraten bij de zee. De kinderkaravaan stopt op het Leopoldplein. Tussendoor zorgen verschillende bands voor muziek. Op hetzelfde elan gaat het morgen verder. Op de Zeedijk is er dan ook een brocanterie met kinderrommelmarkt. Topper tussen de muzikale acts is het optreden van Johan Kalifa, gekend van De Buurtpolitie, om 19.30 uur. Raf Van Brussel sluit morgenavond om 21.15 af met Brussels bij Night, gevolgd door een vuurwerk. Zondag start de dag met een Sint-Bernardushondenwandeling. Na de middag staan er twee kindershows op het programma, zingt Michael Lanzo en treedt ook Steve Tielens op. En dan is het podium even van de bezoekers zelf tijdens Vlaanderen Zingt om 19 uur. (GUS)