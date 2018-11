Beplanting Duvetorre weg 14 november 2018

02u22 0

Aannemer Mahieu uit Oudenburg rooit de beplanting rond de Duvetorre in Nieuwpoort, zodat het monument niet verder vervalt. Het stadsbestuur investeert daarin ruim 6.000 euro. "We willen die zone opnieuw publiek toegankelijk maken", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Ze moet deel uitmaken van een groene verbinding tussen de Veurnevaart, de schoolomgeving en het stadscentrum. Vooraleer we de restauratie kunnen starten, moeten we wachten op de definitieve goedkeuring van het subsidiedossier, dat we zes jaar geleden al indienden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed." (GUS)