Bedrijventerrein De Noordvaart breidt uit

Het bedrijventerrein De Noordvaart in Nieuwpoort zal met 9 hectare uitbreiden.





Dat laat de nieuwe voorzitter van vzw Noordvaart Karel Debouvry weten.De Noordvaart is een bedrijventerrein van 28 hectare waarop een 55-tal ondernemingen zijn gevestigd.





Na tien jaar geeft Maya Strobbe het voorzitterschap door. Karel is zaakvoerder van Electro Service en woont bij zijn bedrijf op de Noordvaart.





"Dit terrein mag zeker nog bekender worden in Nieuwpoort en de ruime regio. Een goed netwerk tussen ondernemers vind ik belangrijk. De uitdaging wordt de uitbreiding van het bedrijventerrein met 9 hectare opgesplitst in 26 percelen. Onder meer de stad Nieuwpoort zal er stadsdiensten huisvesten maar er is ook ruimte voor kmo's. Die nieuwe ondernemers begeleiden, vind ik naar de toekomst toe belangrijk. De wegen voor die uitbreiding zouden in de loop van volgend jaar aangelegd worden."





Maya Strobbe blikt tevreden terug op haar functie van voorzitter. "We organiseerden infoavonden en bedrijfsbezoeken en overlegden met overheden. De werken in en rond de Ramskappellestraat waren moeilijk voor de ondernemers maar het resultaat mag er zijn." (GUS)