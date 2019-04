Bak een paasbrood en ga op wandel met de boer in kinderboerderij De Lenspolder GUS

03 april 2019

10u58 0 Nieuwpoort Op het programma in de stedelijke kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort in de paasvakantie: workshops brood bakken en een belevenistocht met de boer. Zondag 14 april is er ook de vernieuwde familiedag.

Op dinsdag en donderdag zijn kinderen van 6 tot 12 jaar om 13.30 uur welkom om een paasbroodje te bakken. Op woensdag kan je om 10.30 uur een tocht maken met de boer door de boerderij. En het belooft een feestje te worden, want de boer is jarig. Beide activiteiten kosten 2,5 euro, vooraf inschrijven is nodig. Zondag 14 april vindt de jaarlijkse familiedag plaats. Geen plantgoedmarkt deze keer, maar wel een hobbymarkt. Verder een resem kindvriendelijke activiteiten zoals klompencroquet, een zoektocht, een strobalenparcours, knutselactiviteiten en een streepje kindertheater. De toegang is gratis. Alle praktische informatie vind je terug op de Facebookpagina Kinderboerderij De Lenspolder.