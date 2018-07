Baasje laat honden achter in snikhete auto 24 juli 2018

02u44 0

De politie werd zondag rond 18.50 uur opgeroepen voor twee honden die opgesloten zaten in een snikhete wagen in de Franslaan. Volgens getuigen zaten de honden al minstens een halfuur in de auto en waren ze aan het huilen en snikken. Toen de politie ter plaatse kwam, arriveerde de eigenaar uit Wallonië ook net opnieuw bij zijn wagen.





Volgens de vaststellingen van de politie stonden de ramen op een kier, maar was het toch vrij heet in de auto. De honden maakten het naar omstandigheden wel vrij goed.





(BBO)