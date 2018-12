Auto rijdt in kanaal, inzittende overleden Bart Boterman

06 december 2018

21u00 39 Nieuwpoort In Nieuwpoort is vanavond rond 19 uur een auto in het kanaal gereden. De bestuurster, een jonge vrouw, is daarbij om het leven gekomen.



Het waren de sluiswachters die de hulpdiensten verwittigden toen ze het ongeval zagen gebeuren op camerabeelden. Duikers van de brandweer haalden even later een levenloos lichaam van een jonge vrouw uit het wrak. Het slachtoffer werd uit het wrak en kanaal gehaald en een half uur lang gereanimeerd door de aanwezige mugartsen. Die hulp kon niet meer baten.

Het is niet duidelijk of het voertuig via de Boterdijk of via de Brugsevaart in het kanaal belandde. Een takeldienst trok het voertuig, een Citroën C1, uit het water. De wagen is in beslag genomen voor onderzoek.

Het ziet ernaar uit dat het om een tragisch ongeval gaat. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.