Arbeider (45) sterft door aanrijding bulldozer bij zandwinningsbedrijf Bart Boterman

08 februari 2019

15u04 0 Nieuwpoort Op een terrein voor zandwinning in de Redanweg in de haven van Nieuwpoort is deze middag rond 12.30 uur een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een 45-jarige man kwam om het leven.

Het ongeval gebeurde op een terrein van de Nieuwpoortse Handelsmaatschappij (NHM), een zandwinningsbedrijf. “De werknemer had net een vrachtwagen met zand gelost. Toen hij die opdracht aan het afronden was, stond hij achter de vrachtwagen ter hoogte van de laad- en losklep. Op dat moment werd hij aangereden door een collega die een bulldozer bestuurde”, duidt het arbeidsauditoraat van Brugge.



De hulpdiensten werden meteen opgeroepen, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De omstandigheden waarin het dodelijk arbeidsongeval plaatsvond worden verder onderzocht door het arbeidsauditoraat. “Er werd een verkeersdeskundige aangesteld en ook de inspectiedienst gaat na of er inbreuken waren op de welzijnswetgeving en voorschriften in verband met de arbeidsveiligheid”, aldus de arbeidsauditeur.