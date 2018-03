Appartementsgebouw ontruimd na brand op negende verdieping 28 maart 2018

02u44 1 Nieuwpoort In de Franslaan in Nieuwpoort-Bad is maandagavond een appartementsgebouw ontruimd nadat op de negende verdieping brand was ontstaan in een elektriciteitskast.

De brand zorgde meteen voor een hevige rookontwikkeling in het flatgebouw. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en evacueerden de bewoners van de bovenste verdiepingen met ladderwagens, in totaal een vijftiental personen. Anderen konden op eigen houtje het gebouw verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de rookschade in de gang en trappenhal van de bovenste verdiepingen was niet min. De geëvacueerde personen werden opgevangen in Centrum Ysara. Eén persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht met rookintoxicatie en kreeg het eerst nog aan de stok met een ambulancier omdat hij niet overgebracht wilde worden. "Uiteindelijk hebben een vijftal mensen maandagnacht op hotel moeten verblijven. De rook- en waterschade op de bovenste verdiepingen was te groot om hen te doen terugkeren om te slapen", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). De andere bewoners konden wel terug naar huis, al was de elektriciteit in het gebouw de hele nacht uitgeschakeld. "De brandweer bleef de hele nacht ter plaatse uit veiligheidsoverwegingen. Dinsdagmorgen hebben we aan alle bewoners ontbijt aangeboden en is een kuisploeg gestart met reinigingswerken op de bovenste verdiepingen", zegt Barbara Wyseure, ambtenaar noodplanning van de Stad Nieuwpoort, nog.





(MMB/BBO)