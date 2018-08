Angèle (79) zwaargewond na ongeval met tram JASJE BLIJFT STEKEN TUSSEN DEUREN, CHAUFFEUR MERKT NIKS JELLE HOUWEN

04 augustus 2018

02u35 0 Nieuwpoort Een 79-jarige vrouw uit Nieuwpoort-Bad is donderdagavond zwaargewond geraakt nadat ze even meegesleurd werd door de kusttram. Angèle Nuytens zat volgens haar zoon vast met haar jasje bij het uitstappen. "Haar twee voeten zijn verbrijzeld en haar heup en schouder zijn gebroken", zucht haar zoon Kurt.

Wat er precies gebeurde toen Angèle rond 22 uur de tram afstapte aan halte Nieuwpoort-Stad op de Kaai wordt nog volop onderzocht. Het ongeval gebeurde in ieder geval verder richting Oostende spoorde. Net op dat moment kwam ook Angèle zwaar ten val. Ze zat klem tussen het perron en de tram en zou even meegesleurd zijn. "Dat is toch wat ik hoorde van omstaanders", zegt haar zoon Kurt, bekend als charmezanger Kurt Kraemer. "Pas na enkele meter is ze ervan losgeraakt, maar toen was de schade al bijzonder groot.'





Vier uur operatie

Toen de vrouw losraakte, schreeuwde ze het uit van de pijn. De hulpdiensten werd meteen opgeroepen. De vrouw bleef bij bewustzijn, maar de ambulancier liet toch een mug-dienst komen, omdat Angèle dringend een pijnstiller nodig had. Ze werd lange tijd ter plaatse verzorgd tot haar toestand stabiel was. Daarna ging het meteen naar het ziekenhuis. "Mama is daar meteen vier uren lang geopereerd", vertelt Kurt. "Dat was nodig, want de schade was erg zwaar. Haar twee voeten zijn helemaal verbrijzeld. Het zag er erg lelijk uit, want van haar huid bleef er niet veel over. Even vreesden ze zelfs dat haar voeten geamputeerd moesten worden, maar gelukkig bleek dat niet nodig. Maar ook haar heup en schouder zijn gebroken. Ze ligt nu nog even hier in het ziekenhuis. Maandag wordt ze naar het UZ in Gent gebracht, waar ze opnieuw zal worden geopereerd. Haar wacht in ieder geval nog een zeer lang herstel. Gelukkig is mama nog een zeer vitale vrouw voor haar leeftijd. Ze woont alleen en is nog zeer zelfstandig. Ik weet niet van waar ze kwam donderdagavond, maar om 22 uur nog op stap zijn en de tram nemen, is echt niet ongewoon voor haar."





Niet gezien

Wat Kurt niet snapt, is dat de tramchauffeur zijn moeder niet heeft gezien.





"Het was wel donker, maar een chauffeur moet toch wel controleren of alle passagiers veilig zijn uitgestapt vooraleer hij opnieuw vertrekt? Ik werp geen steen, maar wil wel een antwoord van De Lijn." Controleurs van de vervoersmaatschappij kwamen ter plaatse. "De tramchauffeur had niets in de gaten", zegt Inge Debruyne van De Lijn.





"Zij werd door reizigers attent gemaakt op het ongeval, stopte dan en belde de hulpdiensten. Volgens de vaststellingen van onze controleurs gaat het om een spijtig ongeval, want onze chauffeur kon dit niet zien. We wensen het slachtoffer een spoedig herstel toe."