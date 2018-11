Al 4 ton afval verwijderd bij scheepswrak West-Hinder 21 november 2018

02u22 0 Nieuwpoort Duikers van het Ephyra Diving Team hebben intussen een viertal ton afval opgeruimd bij het scheepswrak West-Hinder.

Dat is een lichtschip dat in 1912 zonk voor de kust van Koksijde na een aanvaring, zo'n 18 mijl in zee. Het wrak van 33 meter lang staat recht op de zeebodem en is maritiem erfgoed. "Ons bedrijf kreeg de opdracht om het vuilnis rond de scheepswrakken in de Noordzee te monitoren en dat doen we aan de hand van de West-Hinder. Tegelijkertijd ruimen we het afval ook op", vertelt Wim Vermeire van het Ephyra Diving Team.





De duikers opereren vanop het schip Ephyra dat in de haven van Nieuwpoort ligt. De opkuis is een opdracht van de FOD Volksgezondheid en kadert ook in het Actieplan Maritiem Zwerfvuil van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld). Het wordt deels gefinancierd met de milieucompensaties van windmolenparkenbedrijven.





Autobanden

"Bij de wrakken liggen nog heel veel oude spooknetten waarin ook vuilnis blijft steken. Dan heb ik het over plastic, maar bijvoorbeeld ook autobanden. Intussen hebben we al een viertal ton bovengehaald, maar we keren nog terug om de rest op te ruimen. We denken dat er nog een ton achtergebleven is rond de West-Hinder", aldus Vermeire. Het verwijderen van de netten komt ook de mariene biodiversiteit ten goede. De duikers gaan tewerk zonder het scheepswrak te beschadigen en snijden de netten los. Ze binden het afval samen en winchen het naar boven, in de Ephyra. Het afval wordt opgeslagen in Nieuwpoort, gesorteerd en gerecycleerd. (BBO)