Afbraak ‘Het klein gewin’ gestart, nieuw administratief centrum stap dichterbij GUS

20 maart 2019

09u01 0 Nieuwpoort De afbraak van het vroegere winkelpand ‘Het klein gewin’ in het centrum van Nieuwpoort is gestart. Daar investeert het stadsbestuur in een nieuw administratief centrum. De werken duren tot 5 april.

“De werfzone in de Sint-Sebastiaanstraat loopt tot de Willem De Roolaan”, schetst burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Omdat er in die buurt een aantal scholen zijn, hebben we met de aannemer afgesproken dat er tijdens de schoolspitsuren nauwelijks vrachtverkeer zal rijden. Zo waarborgen we de veiligheid. Als alles vlot verloopt, moet de afbraak tegen 5 april achter de rug zijn. In een volgende fase bouwen we daar een nieuw administratief centrum. Momenteel zijn onze stadsdiensten gehuisvest in verouderde bureaus in de Stadshalle en een woning in de Willem Deroolaan. Die zullen we allemaal centraliseren in de nieuwbouw. Na de verhuis zullen we de Stadshalle renoveren.” Op het budget is zes miljoen euro ingeschreven voor de bouw van het administratief centrum. De plannen worden momenteel opgemaakt. Het is de bedoeling dat de bouw volgend jaar start.