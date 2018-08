Aardbeving treft Nieuwpoorste duikinstructeur in Bali 07 augustus 2018

02u45 0 Nieuwpoort Nieuwpoortenaar Birger Finaut (39), die woont in Bali, moet nog bekomen van de schrik na de aardbeving van zondagavond. In zijn woning valt de schade mee. Daar stortten enkel de valse plafonds in.

"We zijn hier wel wat aardbevingen gewoon, maar zondagavond werd snel duidelijk dat deze veel krachtiger was dan alle voorgaande", vertelt duikinstructeur Birger Finaut (39) uit Nieuwpoort. Hij is al tien jaar zaakvoerder van de duikshop Bali Reef Divers en vakantieresort Puri Wirata op het eiland Bali, een honderdtal kilometer verwijderd van het epicentrum van de aardbeving in Lombok waar 91 mensen het leven lieten. "Ik was net thuisgekomen en plots begon alles te trillen, zo'n veertig seconden lang. Samen met mijn hond vluchtte ik het huis uit. Er volgde een enorm kabaal. De valse plafonds van mijn woning stortten in. Enorm schrikken", getuigt Birger.





Maar de schade valt voor hem best mee. "De lokale bevolking heeft het erger te verduren gehad omdat velen in minder stevige huizen wonen. Gelukkig zijn het vakantieresort en de duikshop gespaard gebleven. Wel zijn al verschillende boekingen geannuleerd", aldus Birger. Het puin in zijn woning is inmiddels geruimd. "Gelukkig zijn aardbevingen opgenomen in de verzekeringspolissen. Erger zijn trouwens de vele mensen in Lombok die het leven hebben gelaten", besluit de duikinstructeur. Hij werkte ooit voor een platenfirma en was lid van de rockband Death Before Disco. Tien jaar geleden besloot hij zijn leven volledig om te gooien en naar Bali te verhuizen. repro BBO/RV (BBO/VHS)