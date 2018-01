Aannemer start maandag met herstellingswerken Mosselbank 02u45 0 Hulpdienstenfotografie T.S.L. De brandweer verwijdert dakpannen van Residentie Morgenzon met het oog op de aangekondige storm. Nieuwpoort Volgende maandag wordt de eerste fase van de herstelling van Residentie Mosselbank in Nieuwpoort ingezet. Vorige week woensdag veroorzaakte een omgewaaide torenkraan in de Franslaan een dode, verschillende zwaargewonden én een enorme ravage. De volledige linkervleugel van het gebouw is onbewoonbaar.

"Er is intussen contact opgenomen met een architect. Die bereidt een plan voor om het gebouw water- en winddicht te maken. Maandag start een aannemer met het ruimen van puin, waarop de voorlopige herstellingen kunnen plaatsvinden. Eens het gebouw dan water- en winddicht is gemaakt, is het de bedoeling om de bewoners van de niet rechtstreeks getroffen appartementen terug te laten keren", zegt Glenn Masschelein van Westland Vastgoed, syndicus van het gebouw.





Grondige inspectie

"Die appartementen zijn namelijk onbewoonbaar omdat de elektriciteit is afgesloten en er kans is op waterinsijpeling. Wanneer de appartementen vrijgegeven kunnen worden, is niet duidelijk. Dat moet de burgemeester doen na grondige inspectie door de brandweer en veiligheidsexperten", aldus Masschelein.





Op de definitieve herstelling van het gebouw staat nog geen timing, gezien de ingewikkelde verzekeringskwestie. Volgens het parket van Veurne kan het nog lang duren vooraleer het onderzoek naar de oorzaak en eventuele nalatigheid wordt afgerond.





Dakpannen verwijderd

Eigenaars van de onbewoonbare appartementen kregen gisteren voor de laatste keer de kans om onder begeleiding van brandweer en politie enkele spullen op te halen.





De brandweer was gisterenvoormiddag overigens nog druk in de weer om resterende dakpannen en puin te verwijderen van het dak van Residentie Morgenzon, het andere getroffen gebouw.





Perimeter blijft

"Dat was nodig als voorzorgsmaatregel voor de aangekondigde storm van deze nacht (dinsdag op woensdag, red.). De perimeter blijft intussen gehandhaafd en de politie zal geregeld passeren om te zien of er nog brokstukken naar beneden waaien. De brandweer is uiteraard, zoals steeds, de hele nacht stand-by", voegt burgemeester Geert Van den Broucke (CD&V) toe. (BBO)