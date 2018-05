Aanhangwagen gestolen 17 mei 2018

02u46 0

Langs de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort werd dinsdagnacht een aanhangwagen gestolen, namelijk tussen 22 uur en 7 uur 's morgens. De aanhangwagen was gevuld met oude metalen. De eigenaar merkte de diefstal op en belde meteen de politie. Die is een onderzoek gestart. (BBO)