91-jarige rijdt tegen bankkantoor 05 maart 2018

02u33 0

Een 91-jarige man uit Nieuwpoort is zaterdagmiddag tegen het Belfius-kantoor van het Antwerpse Lint gereden. Met zijn Toyota raakte hij eerst heel wat verkeersborden en de gevel van een café om tot stilstand te komen tegen de bank. "In eerste instantie dachten we dat de bestuurder misschien medische problemen had gekregen. Maar aangezien de man zelf uit de wagen stapte, samen met zijn echtgenote, is dat waarschijnlijk niet het geval. De Toyota was toch ook al 20 jaar oud, misschien heeft die een defect", vertelt Dirk Fonteyne van politiezone Hekla. De man en zijn echtgenote zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. (NBA)