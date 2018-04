90-jarige zwaargewond na aanrijding 16 april 2018

Een 90-jarige vrouw is zaterdag rond 12.20 uur zwaargewond geraakt na een ongeval in de Kaaistraat. De voetgangster werd omver gereden door een personenwagen toen ze de weg overstak. Zowel politie, ambulance als MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer uit Antwerpen werd overgebracht naar het ziekenhuis in Veurne en liep ernstige verwondingen op. Ze is niet in levensgevaar. (BBO)