82-jarige fietsster opgeschept 07 augustus 2018

02u46 0

In de Elisalaan in Nieuwpoort raakte gisterenvoormiddag rond 11 uur een 82-jarige fietsster ernstig gewond door een ongeval met een personenwagen. De vrouw uit Stabroek werd opgeschept door de wagen en belandde in de voorruit. Ze werd met een stevige hoofdwonde maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De auto van de bestuurster (21) uit Oudenburg liep schade op aan de bumper en voorruit. (BBO)