82 hardrijders geflitst in vijf uur tijd 29 augustus 2018

02u44 0

Tijdens een controle in Nieuwpoort en Oostduinkerke werden op maandag 82 bestuurders geflitst. De flitswagen stond opgesteld in de Polderstraat in Oostduinkerke en de Ramskapellestraat en Nieuwpoortsteenweg in Nieuwpoort. Op de drie locaties werden respectievelijk 29, 35 en 18 bestuurders op de bon geslingerd. (BBO)