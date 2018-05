81 bestuurders geflitst 12 mei 2018

De politie betrapte woensdag 81 snelheidsovertreders tijdens een vijf uur durende flitsactie in de zone Westkust.





De flitser stond beurtelings geposteerd in de Nieuwpoortsteenweg in Nieuwpoort, de Brugse Steenweg in Nieuwpoort en de Polderstraat in Oostduinkerke. In die straten werden respectievelijk 19, 16 en 46 bestuurders geflitst. Ze mogen een boete in hun bus verwachten. (BBO)