8 miljoen euro extra voor stormvloedkering 22 maart 2018

02u49 0 Nieuwpoort De Vlaamse overheid investeert acht miljoen euro extra, bovenop de geplande vijftig miljoen, in bijkomende omloopriolen bij de Nieuwpoortse stormvloedkering.

"We hadden liever een verbreding van de vaargeul maar de omloopriolen zullen de stroomsnelheid ook al verminderen", reageren Bert De Muyer en Alain Ronse van het Actiecomité Havengeul Nieuwpoort dat ruim 1.000 leden telt. Nu is de havengeul 100 meter breed en dat wordt versmald naar 38 meter als de stormvloedkering er staat.





Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) vindt de geplande investering nuttig. "Ik herinner me nog de laatste grote storm waarbij we in een etmaal tijd 33.000 zandzakjes moesten leggen. Zo'n situaties moeten we vermijden en de stormvloedkeringsmuur is de gepaste oplossing. Het Loodswezenplein wordt verhoogd en het natuurgebied De IJzermonding zal samen met de geplande uitbreiding van de jachthaven een ideale buffer vormen." De voorbereidende werken zijn gestart. Vanop een hefplatform zijn extra bodemproeven uitgevoerd. Binnenkort wordt ook een deel van de verharding langs de havengeul verwijderd voor de inrichting van de werfzone. Wandelaars worden omgeleid en in het zomerseizoen zullen de werken stilliggen om de overlast te beperken. In mei start de effectieve realisatie die drie jaar zal duren. De stormvloedkering bestaat uit een grote stalen plaat van 38 meter breed en 13,5 meter hoog die kan roteren en alles samen 1.100 ton zal wegen. De montage gebeurt ter plaatse. (GUS)