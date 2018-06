8.790 euro opgehaald tijdens verkeersactie 15 juni 2018

De politie Westkust haalde gisteren samen met de Vlaamse Belastingsdienst een bedrag van 7.890 euro op tijdens een verkeersactie gefocust op zwaar vervoer.





Die vonden de hele dag plaats in Ramskapelle bij Nieuwpoort en de Toekomstlaan in Koksijde.





"Het snelle responsteam van de PZ Westkust en de Vlaamse belastingdienst scanden samen 813 nummerplaten. De actie leverde 3912,74 euro aan achterstallige verkeersbelastingen op. De politie Westkust stelde ter plaatse voor 3.977 euro aan onmiddellijke en administratieve inningen op", zegt Ine Deburchgraeve van PZ Westkust. De inbreuken waren legio: niet op orde met de technische eisen of de wetgeving rond uitzonderlijk vervoer, geen geldige ladingsverzekering, het niet dragen van een gordel, het niet op zak hebben van een rijbewijs en transport zonder vergunning.





(BBO)