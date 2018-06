50.000 plantjes vormen 12 kunstwerken GROENSCULPTUURFESTIVAL IN NIEUWPOORT IS IN VOLLE VOORBEREIDING GUDRUN STEEN

09 juni 2018

02u36 0 Nieuwpoort Drie medewerkers van de Nieuwpoortse groendienst en een handvol vrijwilligers zijn elke werkdag bezig met de voorbereiding van het groensculptuurfestival. Dat opent op 6 juli bij de vismijn. Nieuwpoort is ook geselecteerd voor een internationale bebloemingscompetitie.

Sinds februari is er volop bedrijvigheid in de tijdelijke serre die opgetrokken werd in de Van Clichthovenstraat.





"In de twaalf constructies ontworpen door kunstenaars moeten alles samen 50.000 plantjes komen", legt landschapsarchitect Alain Cappelle uit.





"Die groeien volop in het kunstwerk. Het thema is de zee dus beelden we onder meer een zeemeermin, vis, meeuw en dolfijn uit. Neptunus is met zijn vijf meter hoogte de grootste. Midden juni starten we met de opbouw van het bloementapijt gevormd door 100.000 éénjarige plantjes. Dat zal 2.300 vierkante meter groot zijn en we integreren er de fonteinen van het Kaaiplein in. Het evenement loopt van 6 juli tot eind september. Dan maken we twee werknemers vrij die het geheel zullen bijknippen en besproeien vanop een hoogtewerker. Omdat het festival drie maanden duurt, kozen we niet voor het Marktplein. Toch willen we de bezoekers wel naar onze binnenstad krijgen. Daarom stippelen we een kunstroute uit langs kleurrijke en kunstzinnige bloembakken naar de Markt. Tijdens het festival plannen we 's avonds nog een lichtspektakel."





Erkenning

"We ontvingen al een Canadese delegatie die onder de indruk was van wat de medewerkers en vrijwilligers gerealiseerd hadden", pikt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) in.





"Vorig jaar bezocht Alain een groenfestival in Otowa en zo zijn de contacten gegroeid. Het zou mooi zijn mochten we sculpturen kunnen uitwisselen nadien. Het is ook dat land dat trekker is van de internationale groen- , natuur- en bebloemingscompetitie 'Communities In Bloom' waarvoor Nieuwpoort is geselecteerd. Vijf jaar geleden wonnen we die wedstrijd, dus de verwachtingen zijn hoog. We hebben het gezelschap van steden uit Canada, Italië, Hongarije, Amerika, Ierland en Engeland. Deze zomer komt een jury langs. We roepen al onze inwoners op om ons te steunen door hun tuintje extra te verzorgen of wat bloemen te plaatsen op de vensterbank. Naast bebloeming is er ook aandacht voor milieu, netheid, toerisme, sport, recreatie en parkbeheer. Groen is bij de heraanleg van straten bijzonder belangrijk. Kijk maar naar de Marktstraat die we op 13 juli openen en het Marktplein zelf. Ook onze parken zijn grotendeels vernieuwd. Tijdens het pinksterweekend kregen we als enig strand in België de Blue Flag voor onze milieu-inspanningen."