Bij een geplande actie tegen mensensmokkel en transitmigratie heeft de politie dinsdagavond- en nacht in totaal 26 vluchtelingen opgepakt aan de westkust. Eén van hen had ook verdovende middelen bij zich. "Het gaat om tien Afghanen, acht Pakistanen, vijf Irakezen en drie Ethiopiërs. Tijdens de actie controleerde de politie alle trajecten die transitmigranten gebruiken om in Engeland te raken. Het gaat onder meer om Le Perroquet aan de Franse grens in Adinkerke, de stationsbuurt in Adinkerke, de omgeving van de Uniebrug in Nieuwpoort en de tramverbinding tussen Nieuwpoort en De Panne", zegt Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust. De actie, onder de noemer 'Westpack', gebeurde in samenwerking met de federale politie, die bijstand gaf met een mobiel afhandelingsteam en de cavalerie, en de Franse Police Aux Frontières. "We merken niet meteen een stijging van het aantal vluchtelingen in onze contreien, maar dergelijke acties tonen aan dat we waakzaam moeten blijven", stelt Ine Deburchgraeve. (BBO)