23 minuten na ingaan rijverbod betrapt achter stuur JHM

08 april 2019

Een 28-jarige man uit Nieuwpoort werd zwaar aangepakt in de politierechtbank van Veurne nadat hij te laat zijn rijbewijs indiende. F.D. werd vorig jaar veroordeeld tot een rijverbod die inging op 9 november. De man had vijf dagen tijd om zijn rijbewijs af te geven en vanaf middernacht 9 november liep er dus een rijverbod. De man werd die nacht om 00.23 uur echter door de politie aan de kant gezet toen hij achter het stuur van zijn wagen zat. 23 minuten na het ingaan van zijn rijverbod werd hij dus betrapt. “Het zijn door mensen zoals jij dat de wetgeving voor iedereen strenger wordt”, sprak de procureur. “Jij hebt echt een houding van ‘je m’en fous’. Je hebt nu al 11 veroordelingen. Kom me niet zeggen dat je niet wist dat je rijverbod om middernacht inging. Je hebt er al meerdere ondergaan en bent ervaringsdeskundige.” F.D. blijft volhouden dat hij dacht dat hij zijn rijbewijs ook overdag mocht inleveren. Hij kreeg 3 maanden cel, 4.000 euro geldboete waarvan de helft met uitstel en 4 maanden rijverbod.