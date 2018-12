200 liter mazout gelekt op rijbaan en in berm BBO

05 december 2018

16u44 0 Nieuwpoort Aan de Brugsevaart in Nieuwpoort is dinsdagavond 200 liter mazout op de rijbaan en in de berm gelekt door een gescheurde tank.

Volgens de politie Westkust was een firma rond 21 uur een mazouttank aan het weghalen uit een loods nabij de brug aan de Nieuwendammeweg. De tank werd op de kar van een tractor geplaatst, maar begon te lekken op de rijbaan en in de berm. De brandweer kwam ter plaatse en had twee uur nodig om de smurrie op te ruimen.

De politie stelde een proces-verbaal op voor milieuverontreiniging en stuurt het dossier door naar de afdeling handhaving van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Die beslist over een eventuele sanctie.