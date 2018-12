2.49 promille ‘want dochtertje lag in het ziekenhuis’ JHM

Omdat zijn dochtertje van 2 jaar opgenomen werd voor een nacht in het ziekenhuis vond een 35-jarige papa uit Nieuwpoort er maar niets beter op dan die avond eens stevig door te zakken met zijn vrienden. Op 12 april om 4.45 uur werd D.S. door de politie betrapt. “Nadat hij met 2.49 promille tegen drie geparkeerde wagens was gereden en daarna nog eens agressief was ook. Blijkbaar kwam hij van Oostende en had hij eens de bloemetjes buitengezet, nadat zijn dochtertje moest opgenomen worden in het ziekenhuis”, sprak de procureur. Ook de rechter was niet mals. “Uw dochter zou het eens moeten weten. Stel dat ze oud genoeg was om te beseffen wat je gedaan hebt, ze zou zeggen: “papa, je hebt je ontzettend puberaal gedragen.” D.S. erkende dat hij in slaap gevallen was omdat hij oververmoeid was en te veel had gedronken. De man kreeg 4.800 euro boete, 3.200 met uitstel en 90 dagen rijverbod , waarvan 70 met uitstel. Hij moet ook de vier proeven afleggen en een verkeerscursus volgen.