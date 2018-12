19-jarige rijdt dronken weg van agenten: “al hard gestraft door eigen papa” JHM

17 december 2018



Een 19-jarige student en zijn papa maakten een opvallende verschijning voor de politierechter in Veurne. De feiten waarvoor E.J. moest verschijnen waren niet fraai. Met de auto die de student kreeg van zijn papa, omwille van zijn goede punten, zette hij op 26 juni de bloemetjes buiten. In Nieuwpoort vierde hij er het einde van zijn examens en verzette daarbij iets teveel wodka-red bull. Omdat zijn vriend hem in de steek had gelaten en hij met 5 euro niet genoeg had voor een taxi kroop hij toch achter het stuur van zijn auto. “En dat met meer dan 2 promille in het bloed. Hij kruiste bovendien een politiecombi met gedoofde lichten, reed zigzaggend rond en vluchtte daarna weg voor de politie die hun sirenes hadden opgezet. Daarna botste hij bijna op een geparkeerde wagen”, schetste de procureur. De jongeman boog verlegen het hoofd. “Hij is al zwaar gestraft door zijn eigen papa”, klonk het bij zijn advocaat. “Hij mocht prompt zijn wagen afgeven waarna papa de nummerplaten afleverde en de wagen verkocht. Het is terug met de fiets nu.” De papa van E.J. zat eveneens vooraan en knikte goedkeurend. De student krijgt van de rechter nu de gunst van de opschorting en moet nog een verkeerscursus volgen.