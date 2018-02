18 maanden cel na 21 winkeldiefstallen 03 februari 2018

Een 41-jarige man uit Nieuwpoort kreeg 18 maanden cel nadat hij in amper 4 weken tijd liefst 21 afzonderlijke winkeldiefstallen pleegde De eerste feiten pleegde Laurens N. op 11 juli in de Proxy Delhaize in Oostduinkerke. Hij ging er toen aan de haal met enkele pakjes roltabak en 6 flessen whisky, ter waarde van 160 euro. Dat herhaalde hij zowel op 12 als 13 juli nog eens, tot hij betrapt werd op camerabeelden. Hij verlegde zijn actieterrein naar de Delhaize in Nieuwpoort.





Daar werd hij op 15 juli alweer betrapt, deze keer stal hij wodka.





Drie weken later pleegde hij nog liefst 17 feiten na mekaar. N. had twee bijzondere verklaringen in petto voor de rechter. De man is sinds een zwaar verkeersongeval in 2014 66% invalide verklaard en zegt dat hij fysiek niet in staat is om zware flessen alcohol te dragen.





Daarom stopte hij ze onder zijn jas en 'vergat' ze elke keer af te rekenen. Hij kreeg wel uitstel van straf en moet zich van de rechter laten begeleiden. (JHM)