150ste Action opent vandaag 24 februari 2018

Action opent vandaag in de Albert I-laan 295 in Nieuwpoort de 150ste winkel in België. In totaal heeft de keten nu al meer dan 1.100 winkels in Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Polen. De nieuwe winkel in Nieuwpoort is 900 vierkante meter groot. Je vindt er huishoudartikelen, kantoorbenodigdheden, speelgoed, textiel, knutselspulletjes, enzovoort. Elke week zijn er 150 nieuwe producten te vinden. Info: www.action.com. (GUS)