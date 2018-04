15 maanden cel voor oplichtster die haar partner besteelt 20 april 2018

02u50 0 Nieuwpoort Een 40-jarige vrouw uit Doornik is tot 15 maanden cel veroordeeld voor oplichting van onder meer haar voormalige partner uit Nieuwpoort.

De vrouw kreeg eind 2014, bij het begin van de relatie, al snel het beheer over zijn betalingen. In plaats van overschrijvingen uit te voeren aan derden, schreef Véronique V. het geld over naar haar eigen rekeningen. Aanmaningen onderschepte ze en gooide ze weg. Pas toen er een dagvaarding kwam omdat haar vriend zogezegd zijn alimentatie niet betaalde, ging de bal aan het rollen. Het ging in totaal om een tienduizend euro. De vrouw werd ook veroordeeld, omdat ze tot twee keer toe een compromis voor een woning ondertekende en meteen de huizen bewoonde, maar later de aankoop afblies en de inboedel deed verdwijnen. Daarnaast kocht ze nog een dure Mercedes en reed ze tot de levering ervan rond met een vervangwagen. Toen de garage zag dat de betaling niet was doorgegaan, liet de vrouw de vervangwagen achter en vluchtte ze met haar dochtertje richting de Provence in Zuid-Frankrijk.





Uiteindelijk werd Véronique V. opgepakt na een Europees opsporings- en aanhoudingsbevel. De vrouw werd eerder al veroordeeld voor oplichting op gelijkaardige wijzes. (BBO)