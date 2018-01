15 brandweermannen rukken uit voor 3 dode schapen 23 januari 2018

02u38 0 Nieuwpoort Een banale interventie heeft gisteren bij de brandweer tot frustratie geleid.

Rond 11 uur kwam bij de alarmcentrale het bericht binnen dat meerdere dieren in nood waren in het IJzerbekken, ter hoogte van de Nieuwendammeweg in Sint-Joris. Daardoor rukten in totaal 15 brandweermannen uit: een ploeg van Nieuwpoort met ladderwagen en materiaalwagen, en twee groepen van telkens 5 duikers uit Veurne en Diksmuide. Een andere duikersploeg was op dat ogenblik bij een ongeval in Gistel. Ter plaatse bleek geen enkel dier in nood. Drie dode schapen waren al aangespoeld op de betonnen oever. "Van zodra dat duidelijk was, belde ik de duikersploeg uit Diksmuide op om rechtsomkeer te maken", zegt luitenant Marc Villé van de brandweer. "De ploeg uit Nieuwpoort was er dan al en ook de duikersploeg uit Veurne kwam net aan. Voor ons was het meteen duidelijk dat er geen dieren in nood waren. We gingen nog rond het water, maar meer dan de drie dode schapen vonden we niet. Dit is duidelijk het gevolg van een foutieve oproep aan de alarmcentrale. We vragen dan ook om juiste, waarheidsgetrouwe info door te geven. Het redden van dieren is een prioritaire opdracht, we komen er graag voor ter plaatse. Maar het bergen van kadavers is dat niet. Stel dat er op hetzelfde moment wél een dringende opdracht was binnengekomen, dan hebben we drie teams die op dat moment uit roulatie zijn. En dan moet hulp soms van verder komen. Zo gaan soms kostbare tijd of inzet van manschappen verloren", aldus Villé. (JHM)