"Warme sfeer in onze zaak én thuis: dat is ons doel" UITBATERS M-BISTRO WINNEN MICHELINSTER, MAAR BLIJVEN NUCHTER

02u38 0 Benny Proot Mattias Maertens en Sofie Billiet wonen samen met Nand (4) en Jutta (2,5) boven de zaak. Nieuwpoort 2017 loopt op zijn einde en hoe kunnen we het jaar beter uitzwaaien dan met een positieve noot? Onze regioreporters gingen op zoek naar mensen uit uw omgeving met een warm verhaal. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start, over elkaar steunen en helpen. U leest het vier dagen lang in uw Regiokrant.

Mattias en Sofie besloten twee jaar geleden om een eigen bistro te openen in een zijstraat van het Nieuwpoortse Marktplein. Na een jaar stonden ze al in de bekendste restaurantgidsen Gault&Millau en Michelin. "Onze manier van werken was blijkbaar opgevallen, maar meer verlangden we niet. Het is nooit onze ambitie geweest om een ster te behalen. Dit jaar trokken we dan ook zonder verwachtingen naar de uitreiking van Michelin", blikt Mattias terug. "Het was vooral om één van mijn leermeesters Tim Boury te zien pronken op het podium want iedereen verwachtte wel dat hij een tweede ster zou binnenhalen. Groot was mijn verbazing toen plots de naam van onze zaak op het scherm verscheen. De eerste 24 uren die daarop volgden, kwamen er zeker 70 reservaties binnen. M-Bistro is op zaterdag al volzet tot een stuk in januari. We merken dat je twee tot drie weken vooraf moet reserveren nu. Ongelooflijk wat die erkenning met zich meebrengt. We krijgen ook een ander publiek. Zij verwachten misschien meer, maar we behouden ons vertrouwde recept: pure gerechten geserveerd in een huiselijke omgeving. We letten wel meer dan vroeger op de details. De prijzen verhogen we niet in functie van de ster."





Ervaring

Mattias groeide op in de weidse polders van Nieuwkapelle bij Diksmuide. Sofie is afkomstig uit Veurne. Beiden studeerden ze verpleegaspirant. Sofie ging verder in de verpleegkunde en kon aan de slag in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Maar Mattias miste creativiteit en uitdaging in zijn hogere studie maatschappelijk werk. Hij maakte de studie niet af. "Voor de 'fun' deed ik mee aan de wedstrijd 'Varken zkt kok' van tv-zender Vitaya en dat heeft me getriggerd", vertelt Mattias. Na zijn deelname koos Mattias voor een opleiding in volwassenenonderwijs van een jaar 'Kok en Kelner' in hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Hij deed ervaring op in verschillende zaken. Van een opstartend horecabedrijf over een groot etablissement met 250 couverts tot sterrenrestaurants. "Het meeste stak ik op van chef-koks Tim Boury uit Roeselare en Iain Wittevrongel van Ten Bogaerde in Koksijde. Ik heb het dan vooral over smaken combineren en het product optimaal tot zijn recht laten komen."





Eigen gin

Het team van M -Bistro is jong. Tuur Vandervorst (19) is scheepsmecanicien van opleiding maar maakte een opmerkelijke carrièreswitch en werd zaalmedewerker. Louis Vermassen (24), die net als Mattias volwassenenonderwijs aan de hotelschool Ter Duinen volgde, en Pieter Verhoye (25) helpen Mattias in de keuken. Pieter ontwikkelde zijn eigen gin Alidor, die als huisaperitief op de kaart staat. "We werken als één team waar iedereen zijn bijdrage levert. Iedereen pakt zijn verantwoordelijkheden serieus", zegt Mattias daarover.





Warm nest

Sofie heeft als jobstudent vaak in de horeca gewerkt en besloot haar vaste job als verpleegster aan het UZ Gent op te geven om samen met haar man hun droom waar te maken. "Het is net omdat we kinderen wilden dat we samen dit restaurant hebben gestart. We wonen boven onze zaak, dus dat maakt het wat eenvoudiger", vindt Sofie. Met Nand (4) en Jutta (2,5) hebben ze twee schattige kinderen. Het koppel is dan wel jong en ambitieus, maar wil vooral een warm nest voor zijn kroost. "Het is niet altijd leuk om ze boven te laten als de dienst begint, maar we voelen dat Nand en Jutta het zo gewoon zijn. Ze hebben er minder last van dan wij soms. We maken zoveel mogelijk tijd voor hen vrij. 's Morgens ontbijten we samen en na de ochtendroutine brengt één van ons ze naar school. Na de middagshift halen we ze terug op. Dan is er tijd om samen boodschappen te doen, een spel te spelen of even televisie te kijken. Ook 's avonds tafelen we samen. Zo zijn wij dat als kind ook gewoon geweest en die momenten koesteren we. Vaak komen ze nog even mee naar het restaurant om iedereen voor de voeten te lopen (lacht). Als de dienst begint, gaan ze naar boven. Gelukkig hebben we vrienden en familie die er voor ons zijn. 's Avonds komen ze langs om de kindjes onder de wol te stoppen of om tijdens de vakantie een dagje vrij te maken voor hen. We hebben heel enthousiaste kinderen die steeds verlangen naar het volgende avontuur. Als koppel werken we nauw samen maar door de taken goed te verdelen, voorkomen we veel problemen. We kunnen elkaar blindelings vertrouwen. Zondag sluiten we de zaak. Dan spreken we af met vrienden om samen te eten, te gaan wandelen aan zee of de kinderboerderij te bezoeken. Dé favoriet bij onze kinderen blijft echter een namiddag bij de oma's en opa's en ik denk wel dat het wederzijds is."





Evenwicht zoeken

En de kindjes zelf helpen ook graag met hun mama en papa. "Ze zijn al helemaal verlekkerd op onze bistro. Ze proeven van alles, Jutta steekt al eens de kaarsjes aan op tafel en Nand wil maar al te graag helpen met het bakken van de koekjes", zeggen de ouders. "Op kerstavond leggen we ons toe op afhaalmenu's en oudjaar is al sinds oktober helemaal volzet, maar op Kerst en Nieuwjaar zijn we gesloten om zelf culinair te genieten samen met de personen die we het liefste zien. Het is telkens zoeken naar een evenwicht tussen werk en privé en het loopt altijd wat door elkaar. Maar als we samen aan hetzelfde doel werken, lukt dat. En dat doel is niet een tweede ster behalen of extra punten in de Gault&Millau. Het is er wél voor zorgen dat we binnen twintig jaar nog steeds een rendabele zaak hebben waar de klanten blijven naartoe komen omdat ze hier op hun gemak kunnen genieten van streek- en seizoensproducten op smaak gebracht met kruiden uit onze eigen tuin."