"Vooral belpop, maar geen schlagers" LENNART (35) LANCEERT 'WESTRADIO' VANUIT STUDIO THUIS GUDRUN STEEN

24 april 2018

02u28 0 Nieuwpoort Westradio, op 104.8 FM, is het nieuwe station van Lennart Creël (35). "We brengen regionaal nieuws, het weer én de betere Nederlandstalige platen en Belgische artiesten. Geen schlagers, voor alle duidelijkheid." Wie vrijwillig wil meehelpen, is welkom.

Lennart is van Oost-Vlaanderen afkomstig, maar woont al een tijdlang in Nieuwpoort, waar hij zijn eigen radiostudio heeft ingericht. Radio is een uit de hand gelopen hobby die hij combineert met een job als distributeur van buitenlandse merken in België. "Al sinds mijn twaalfde ben ik met radio bezig. Zowel lokaal als nationaal heb ik mijn stem laten horen. De droom van elke radiomaker is uiteraard een eigen station, en die droom heb ik nu kunnen waarmaken. Westradio is te horen in Middelkerke, Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne en de omliggende gemeenten. Als lokale radio is het belangrijk om voor een duidelijke identiteit te kiezen. Daarom draaien wij alleen maar nummers van Belgische artiesten of Nederlandstalige liedjes. Nederpop en belpop dus. Schlagermuziek hoort daar niet meteen bij, maar wel artiesten zoals Clouseau, Eva de Roovere, Soulsister, Axelle Red en Stromae. Daarmee zullen we een breed publiek boeien. Met 1.700 nummers in de playlist hebben we variatie genoeg. Ik mik vooral op 35-plussers die houden van kwaliteitsvolle muziek en tussendoor regionaal nieuws."





Lokale figuren in de kijker

"Ik zend nu vanuit mijn studio bij mij thuis uit, maar het is de bedoeling om op termijn ook op locatie te gaan", blikt Lennart vooruit. "Tussen 6 en 19 uur hoor je om het uur het nieuws uit de regio of het kustweerbericht, dat we zelf samenstellen. In het weekend zetten we een lokale figuur in de kijker. Die moet zich met een top tien van nummers voorstellen. We zijn dan wel een regionale zender, aan de 'sound' zal je dat niet horen. Met een team van een vijftal vrijwilligers streven we naar een professionele werking. Wie daaraan wil meehelpen, is zeker welkom. Westradio vult in de Westkust een leemte. Ik miste een zender met de nodige ambitie."





Lennart is al een eind bezig met Westradio. "Eind vorig jaar maakte Vlaams minister voor Media Sven Gatz de nieuwe zendvergunningen voor lokale radio's bekend. Wat een een opluchting dat wij erbij waren. We zijn intussen stilaan gelanceerd. Westradio kan je ook online beluisteren via www.westradio.be."