'Triootje aan de Westkust' VIER VALENTIJN AAN ZEE MET ORIGINELE ACTIVITEITEN GUDRUN STEEN

25 januari 2018

02u54 0 Nieuwpoort Met een slogan als 'Triootje aan de Westkust' prikkelen De Panne, Koksijde en Nieuwpoort de zin om tijdens de krokusvakantie Valentijn aan de Westkust te vieren. "Voor het eerst werken we samen een evenement uit maar dit smaakt zeker naar meer", geeft toerismeschepen Bram Degrieck (Onafhankelijk) van De Panne mee.

Het is een ontluikende liefde tussen de drie Westkustgemeenten en het resultaat daarvan is een week boordevol romantische activiteiten. Tussen 10 en 18 februari is het vonken en vuur in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. "We kunnen elkaar beter versterken dan beconcurreren", vindt Degrieck.





"Promotie voeren we soms samen maar evenementen op elkaar afstemmen is nieuw. Eén van de toppers die we gemeen hebben in de krokusvakantie is de kustram. Die tuft op 10, 14 en 17 februari van De Panne naar Koksijde. Onderweg kan je genieten van Champagne en het glas krijg je mee als aandenken. De tram uit 1932 kleden we rood aan. Voor tien euro kan je mee. Verschillende restaurants bieden een kusmenu aan en we pakken samen met een grote promotiecampagne uit."





De Panne, de uiterste hoek van de Westkust, moedigt getrouwde koppels aan hun huwelijksgeloften te vernieuwen.





"In een prieel op het strand met zicht op zee jouw partner de liefde verklaren, wat kan er mooier zijn", vraagt Degrieck zich luidop af. "Vooraf reserveren bij de toeristische dienst is wel nodig. De jaarlijkse krokusduik op 17 februari kreeg het toepasselijke thema '50 tinten rood'. Tot slot kan je stijlvol leren dansen tijdens het Venetiaans bal in de gemeentelijke feestzaal."





Knuffelduik

Ook Koksijde heeft een duik gepland maar dan een knuffelduik op 10 februari in Oostduinkerke. "Dit is een echt topevenement met meer dan honderd verklede mensen die de Noordzee induiken. Optredens en een liefdesvuurwerk maken het geheel compleet", nodigt toerismeschepen Dorine Geersens (LB) uit. Nieuw is de 'Chaussée d'Amour' in de Koksijdse Zeelaan op 12 februari.





"De meeste winkels zijn open tot 21.30 uur. Burleske dansen in leegstaande panden en aangepaste straatanimatie zullen menig bezoeker rode oortjes bezorgen." Nieuwpoort tot slot plant een vuurspektakel op 14 februari. In de stadskern kan je de hele krokusvakantie gratis een wandeling maken waarbij je op twaalf plaatsen een liefdesverhaal of -gedicht kan downloaden op de smartphone.





En ben je op zoek naar een unieke plek om te zoenen? Ook daarvoor ben je in de Westkust aan het goede adres. Daar hebben ze zes kusplekjes aangeduid. Met een originele selfie maak je kans op een waardebon voor een verwenarrangement.





In Nieuwpoort is dat het kusbrugje op het Hendrik Geeraertplein achter het stadhuis en het staketsel, in De Panne bij de surfclub en het uitkijkplatform in de Groene Biezenlaan en in Koksijde bij de konijnen op de Zeedijk in Oostduinkerke en het Konzplein in Sint-Idesbald. Voor meer info over deze Valentijnsactiviteiten vind je op: www.triootjeaandewestkust.be.