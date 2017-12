"Terras vernield of niet, wij blijven hier" 02u44 0 Foto MMB Christelle en Jef Vekeman kijken door hun dakraam naar buiten.

"We hadden nooit verwacht dat onze flat getroffen zou zijn. Tot we ter plaatse kwamen." Christelle en Jef Vekeman uit Alsemberg lazen het nieuws van de gevallen kraan woensdagavond op hln.be. Ze haastten zich meteen naar hun vakantieverblijf in residentie Morgenzon. Hun ontsteltenis was groot. "Ons volledige terras vernield. Voorlopig mogen we er om veiligheidsredenen zelfs niet op. Het gevaar op instorting is te groot. Het is surreëel." Hun verblijf aan de kust onderbreken doen ze niet. Ze blijven voorlopig in hun appartement. (MMB/JHM)